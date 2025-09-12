Sep 12, 2025 12:54 PMClock
عدل وأمن
الجيش: تفكيك صاروخ غير منفجر من مخلفات إسرائيلية في البابلية

المركزية - يعمل الجيش على تفكيك صاروخ غير منفجر من مخلفات العدوان في بلدة البابلية ـ

