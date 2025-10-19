صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19 /10 /2025، ما بين الساعة 17.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عزة – النبطية" .

وصدر بيان آخر جاء فيه: "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 20 /10 /2025 لغاية 31 /12 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة، وطى الجوز، عيون السيمان، وقرطبا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة" .

