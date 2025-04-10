Apr 10, 2025 5:35 PMClock
عدل وأمن
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الجيش: تحرير مخطوف في القصر وتوقيف 3 في طاريا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 10 / 4 /2025، نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوري (ع.ع.) في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد خطفه من بلدة العين – بعلبك مقابل فدية مالية.
تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
كما دهمت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك، وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.
 سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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