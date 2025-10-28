أقيم في قاعدة جونية البحرية حفل افتتاح ثلاثة أبنية جديدة بدعم من السلطات الألمانية، وذلك بحضور السفير الألماني في لبنان كورت شتوكِل-ستيلفرايد، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط والملحقين العسكريين.

وخلال الاحتفال، ألقى العميد الركن أمين القاعي، نائب رئيس الأركان للتجهيز، كلمة أكد فيها أنّ الجيش يولي أهمية كبيرة لتطوير القواعد البحرية عبر منشآت حديثة تساهم في رفع مستوى الاحتراف لدى العناصر، وتتيح قدرات إضافية على صعيد حفظ العتاد وإدامة جهوزيته واستخدامه. كما توجّه بالشكر إلى السلطات الألمانية بشخص السفير ستيلفرايد على هذه المبادرة، آملًا استمرار التعاون مستقبلًا.

بدوره، شدّد السفير الألماني على أهمية الدور الذي تضطلع به القوات البحرية في الجيش اللبناني، مؤكّدًا التزام بلاده استمرار تقديم الدعم للجيش على مختلف المستويات.

كما أشار قائد القوات البحرية العميد الركن البحري مصطفى العلي إلى أنّ المشروع يشكّل محطةً نوعية في مسار تطوير القوات البحرية وتعزيز قدرتها على حماية المياه الإقليمية اللبنانية.