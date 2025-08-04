صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
" بتاريخ 4 /8 /2025، ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير وعلى مسيّرة تابعَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة عيترون- بنت جبيل، وعملت على الكشف عليهما وتفكيكهما.
تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم" .
Aug 4, 2025 8:02 PM
عدل وأمن
الجيش: العثور على جهاز تجسس ومسيّرة اسرائيلية في خراج عيترون
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: