اتهم جيش تايلاند كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن القتال تواصل الثلثاء في مواقع حدودية عدة.

وقال ريتشا سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان إنه “بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبب فيها الجانب الكمبودي، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم الثلثاء، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت استمرت حتى الساعة 5:30”.

وأضاف أن “هذا الأمر يشكل انتهاكا متعمدا للاتفاق ومحاولة واضحة لتقويض الثقة المتبادلة، وتايلاند مضطرة للرد بطريقة مناسبة في إطار ممارستها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس”.

بالمقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع “أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين في أي من المناطق”.