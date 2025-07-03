المركزية - استهدفت مسيرة اسرائيلية عصر اليوم، سيارة على طريق عام خلدة.

وعلى الفور أعلن الجيش الاسرائيلي عن الغارة، وكتب المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي عبر حسابه على تطبيق “اكس”: “أغار جيش الدفاع قبل قليل في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين وقوات جيش الدفاع نيابة عن فيلق القدس الإيراني”.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن ​الغارة​ الإسرائيلية على سيارة في ​خلدة​ أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وإصابة 5 بجروح.

وشن الطيران الاسرائيلي سلسلة ​غارات​ عنيفة على وادي زوطر الشرقية – ديرسريان حيث مجرى نهر الليطاني، وكذلك​ ناحية العيشية المحمودية والجرمق شمال شرق مدينة النبطية، سمع صداها في ارجاء الجنوب، ولا يزال الطيران الحربي يحلق على علوّ منخض.

https://twitter.com/i/status/1940808638421209139

كذلك استهدفت 3 غارات حمى زلايا في البقاع الغربي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شنّ، اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بناءً على معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات العسكرية والقيادة الشمالية.

وزعم البيان أن الغارات طالت مستودعات أسلحة ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية يستخدمها الحزب، معتبرًا أن وجود هذه الوسائل القتالية يشكّل “انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان“.

وأكد الجيش الإسرائيلي عزمه على مواصلة العمل لإزالة أي تهديد يستهدف أمن إسرائيل، وفق ما جاء في البيان.

و أفادت المعلومات بأن الجيش الإسرائيلي ألقي مناشير حذّر فيها نحّالة بلدة شبعا عن نقل مناحلهم من محيط ثكنة الجيش في منطقة البيادر الى شمال البلدة.

وكانت مجموعة من جنود الجيش الاسرائيلي تسللت فجرا، إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع عند أطراف بلدة كفركلا، وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره، ما أدى إلى تدميره.

https://twitter.com/i/status/1940657325263425970