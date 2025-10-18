أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش أحبط محاولة لتهريب أسلحة في منطقة قمة جبل الشيخ.

وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "في نشاط ليلي لقوات لواء الجبال (810) بتعاون مع أفراد الوحدة 504 تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب أسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة قمة جبل الشيخ".

ولفت الى أن الجيش الاسرائيلي قام باعتقال المشتبه فيهم وتحويلهم للتحقيق بعد ان حاولوا تهريب قنابل يدوية ومسدسات وقذائف صاروخية مضادة للدروع وذخيرة.

وأشار أدرعي الى أن الجيش منتشر في المنطقة بهدف حماية أمن مواطني إسرائيل وسكان هضبة الجولان على وجه الخصوص.

