على وقع التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن الولايات المتحدة، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ونائب رئيس شؤون التنسيق في الجيش، حبيب الله سياري، أن "القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد في البر والجو والبحر".

كما أضاف في حديث تلفزيوني، اليوم الجمعة، أن "مستوى جاهزية القوات المسلحة اليوم مرتفع جداً".

إلى ذلك، شدد سياري على أن "القوات المسلحة تضمن مستقبل البلاد".

"أبواب الجحيم"

وكانت إيران توعدت خلال الفترة الماضية بفتح "أبواب الجحيم" في حال شنت إسرائيل أي هجوم جديد على أراضيها.

فيما دأب المسؤولون الإسرائيليون خلال الأشهر الماضية على التلميح إلى احتمال شن ضربات جديدة بوجه أي تهديدات إيرانية.

وقبل أيام قليلة، جاهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق بلاده تحولات كبرى في المنطقة، ونجاحات كبيرة، مؤكداً أن إسرائيل تمكنت من الوصول إلى سماء طهران، وموضحاً في الوقت عينه أن المعركة لم تنته.

يذكر أن إسرائيل كانت شنت بشكل مباغت حرباً جوية استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي على مواقع عسكرية ونووية في الداخل الإيراني.

كما اغتالت عشرات القادة العسكريين الإيرانيين، وعلماء النووي، ما أظهر خرقاً أمنياً كبيراً في الساحة الإيرانية، وفق ما رأى العديد من الخبراء، في حين أطلقت طهران عشرات الصواريخ نحو الداخل الإسرائيلي.

المصدر: العربية