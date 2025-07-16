نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مشاهد للهجمات التي شنها على مناطق متفرقة من العاصمة السورية دمشق.

https://twitter.com/i/status/1945476369888010405

وبحسب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: "يواصل الجيش ضرب أهداف عسكرية للنظام السوري في دمشق".

وأضاف أدرعي: "هاجم الجيش قبل قليل مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق".

وتابع: "يدير قادة النظام السوري من مقر الأركان العامة في دمشق القتال ويقومون بإرسال قوات النظام إلى منطقة السويداء".

كما أشار إلى "مهاجمة هدف جوي في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق".

وأكد أن الجيش "يواصل مراقبة الأوضاع والأنشطة المرتكبة ضد المواطنين السوريين في منطقة جنوب سوريا، وبناء على توجيهات المستوي السياسي يهاجم ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المتنوعة".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".