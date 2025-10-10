أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف النار في غزة حيّز التنفيذ.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "ابتداءً من الساعة 12:00، تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين."

وأضاف: "تنتشر قواتنا في القيادة الجنوبية في المنطقة، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري."

وتابع: "بناءً على الاتفاق، تبقى قوات الجيش منتشرة في مناطق محددة داخل قطاع غزة. ويُمنع الاقتراب من قواتنا في المنطقة حتى إشعارٍ آخر، إذ إن أي اقتراب يُعرّضكم للخطر."

كما أوضح: "الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة مسموح عبر طريقَي الرشيد وصلاح الدين. نحذّركم من أن الاقتراب من مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية، ومناطق تمركز القوات في شمال القطاع يُعدّ في غاية الخطورة. وفي جنوب القطاع، يُمنع الاقتراب من معبر رفح، محور فيلادلفي، وكافة مناطق تمركز القوات في خانيونس."

وحذّر كذلك من الاقتراب من المنطقة البحرية على طول القطاع، قائلاً: "هناك خطر كبير في ممارسة الصيد أو السباحة أو الغوص، ونحذّر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة."

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه “سيتم الإفراج عن 11 أسيراً من حماس و11 من فتح في إطار اتفاق غزة”.