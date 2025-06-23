أصدر الجيش الإسرائيلي، الإثنين، تحذيرا لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم، وذلك على وقع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران منذ أيام.

وقال في بيانه إنه سيواصل في الأيام المقبلة مهاجمة أهداف عسكرية في منطقة طهران، مضيفا: "من أجل سلامتكم نطلب منكم الابتعاد عن مصانع انتاج الأسلحة والمقرات العسكرية والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام".

وفي بيان سابق أوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عددا من المقار العسكرية التابعة للنظام الإيراني من بينها مقر ثأر الله وهو المقر العام التابع للحرس الثوري والمكلف حماية طهران من التهديدات الأمنية بما في ذلك التهديدات الداخلية".