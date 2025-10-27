المركزية- كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": لتوضيح الأمور: أسقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين من التحقيق الاولي ان قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيله أي تهديد عليها.

بعد إسقاط الدرون ألقت قوات جيش الدفاع قنبلة يدوية على المنطقة التي شهدت إسقاط الدرون.

نؤكد انه لم يتم إطلاق النار صوب قوات اليونيفيل حيث ستتم مواصلة فحص الحادث عبر قنوات الارتباط العسكرية.