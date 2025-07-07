أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل هاجمت أهدافًا للحوثيين في ثلاثة موانىء يمنية ومحطة لتوليد الكهرباء، في أول هجوم إسرائيلي على اليمن منذ شهر تقريبًا.

وأشار الجيش إلى أن الضربات التي استهدفت موانىء الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة رأس الكثيب للكهرباء جاءت بسبب هجمات الحوثيين المتكررة على إسرائيل.

وبعد ساعات من الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من اليمن، مضيفًا أنه جرت محاولات لاعتراضهما لكن نتائج هذه المحاولات لا تزال قيد المراجعة.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها لم تتلق أي اتصالات متعلقة بآثار مترتبة على إطلاق الصاروخين أو سقوط قتلى أو مصابين بعد إطلاقهما من اليمن.