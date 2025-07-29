كشف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن رصد ما وصفه بـ"محاولات متجددة" من قبل حزب الله لاستئناف عمليات إنتاج الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تُعدّ معقلاً رئيسياً للحزب.

وقال الجيش في بيان رسمي إن هذه الأنشطة تجري "رغم الضربات التي تلقاها الحزب في بنيته التحتية التكنولوجية خلال الأشهر الأخيرة"، مؤكداً أنه يراقب التطورات "عن كثب"، وأنه لن يسمح بتهديد أمني متطور يترسخ قرب الحدود.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ نحو 500 غارة جوية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية منذ توقف إطلاق النار قبل 243 يوماً، مشيراً إلى مقتل أكثر من 230 عنصراً من حزب الله خلال تلك العمليات.

وفي تقييمه للوضع الميداني، أكد الجيش أن حزب الله يواجه "تحديات كبيرة" في ملء المناصب القيادية التي فقدها خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن التنظيم يعاني من صعوبات في الحفاظ على هيكليته العملياتية. كما رجّح الجيش أن حزب الله غير قادر حالياً على خوض مواجهة عسكرية طويلة الأمد.