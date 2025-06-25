أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل سبعة جنود خلال أعمال قتالية بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش في بيان أن جندياً أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع.

في المقابل، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين قُتلوا بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، إلى 90 قتيلا على الأقل، غالبيتهم من المجوّعين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية.



وأفادت مصادر طبية لوكالة الانباءالفلسطينية "وفا" بمقتل 90 فلسطينيا بينهم 56 كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية.



وفي أحدث التطورات، قُتلت فلسطينية جراء قصف مدفعية الجيش الاسرائيلي منزلا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



كما قصفت الطائرات الاسرائيلية منزلا في جباليا النزلة شمال القطاع، ومنزلا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.



وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية إن عدد القتلى الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات نقطة توزيع في مدينة رفح جنوب القطاع ارتفع من 20 إلى 27. كما ارتفع عدد القتلى من منتظري المساعدات في مفترق الشهداء وسط القطاع من 26 إلى 29، بعد مقتل ثلاثة من الإصابات الخطيرة.



وذكر شهود عيان أن عدد من القتلى ما زالوا على الأرض قرب مفترق الشهداء، بعد تعذر انتشالهم نظرا لاستهداف الجيش الاسرائيلي المكان بالنيران.



وقُتل 7 فلسطينيين في غارات اسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.