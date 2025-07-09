كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" :"هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو حسين علي مزهر مسؤول ادارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله.

أضاف: " في اطار مهام منصبه دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. كما انشغل في الاونة الأخيرة في محاولات اعادة ترميم وحدات المدفعية في حزب الله في جنوب لبنان".

وتابع: "لقد شكلت أنشطة حسين علي مزهر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".