قال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين خلال مؤتمر صحافي: "لدينا أهداف أخرى، وسنواصل العمل حتى نحققها"

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن لديه "أهدافًا أخرى" داخل إيران، وأنه يعتزم مواصلة ضرباته.

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين خلال مؤتمر صحافي: "لدينا أهداف أخرى، وسنواصل العمل حتى نحققها".

وفي خضم التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، وفي اليوم العاشر من الحرب من البلدين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده نفذت هجوماً "ناجحاً للغاية" على المواقع النووية الإيرانية الثلاثة فوردو ونطنز وأصفهان.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "الضربات الأميركية انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي"، قائلاً: "نحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتنا وشعبنا".