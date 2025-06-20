مع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية أسبوعها الثاني، أكد الجيش الإسرائيلي أن عملياتها ضد إيران مستمرة حتى تحقيق كامل الأهداف الموضوعة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين، في الإحاطة الصحفية اليومية الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تعمل تحت الأرض وفي الأجواء بإيران.

كما شدد على أن "الأيام القادم ستكون مليئة بالتحديات"، مضيفا أن "القتال قد يستمر لفترة طويلة"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الجيش يواصل قصف المواقع النووية الإيرانية، مضيفاً أن العمليات ستتوسع

إلى ذلك، قال " طهران ستستمر في مهاجمتنا والعملية العسكرية لم تنته بعد". وأوضح أن تدمير منصات الصواريخ الإيرانية يساعد إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب

كما أكد أن الجيش الإسرائيلي يقاتل على 7 جبهات وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه ماص في إزالة التهديد الإيراني الوجودي لإسرائيل.