كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "هاجمت قطعة بحرية لسلاح الجو الليلة الماضية مبنى عسكريًا تابعًا لقوة الرضوان في حزب الله في منطقة الناقورة في جنوب لبنان".

أضاف: " لقد تم تجريم المبنى بناء على معلومات استخبارية تم الحصول عليها في اعقاب تحقيق مع احد عناصر حزب الله قبل عدة أسابيع حيث استخدمت قوة الرضوان هذا المبنى للدفع باعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل ويشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ختم: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".