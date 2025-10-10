قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إن حركة حماس لم تعد كما كانت عند اندلاع الحرب قبل عامين.

وقال إيفي ديفرين، للصحفيين في إفادة صحفية: "حماس لم تعد حماس التي كانت قبل عامين. لقد هزمت في كل مكان حاربناها فيه".

وحثّ المتحدث سكان غزة على تجنّب دخول المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية، قائلا: "أدعو سكان غزة إلى تجنّب دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. التزموا بالاتفاق حتى تضمنوا سلامتكم".

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالتدفق إلى منازلهم المهجورة والمدمرة، بعد أن دخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ، الجمعة، وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في غزة.

وتحركت حشود ضخمة من النازحين شمالا باتجاه مدينة غزة، والتي كانت هدفا لهجوم واسع قبل أيام فحسب في واحدة من أعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.