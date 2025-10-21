Oct 21, 2025 9:52 PMClock
الصليب الأحمر يتسلم جثامين رهائن في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب غزة لتسلّم نعوش لجثامين رهائن كانوا محتجزين في القطاع.

وجاء في بيان عسكري أن "الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيتم نقل عدد من نعوش الرهائن المتوفين إلى عهدته".

وكانت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق نيتها تسليم جثتَي رهينتين انتشلتا الثلاثاء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وبذلك، تكون حماس قد سلّمت 15 جثة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

