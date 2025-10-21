أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب غزة لتسلّم نعوش لجثامين رهائن كانوا محتجزين في القطاع.

وجاء في بيان عسكري أن "الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيتم نقل عدد من نعوش الرهائن المتوفين إلى عهدته".

وكانت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق نيتها تسليم جثتَي رهينتين انتشلتا الثلاثاء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وبذلك، تكون حماس قد سلّمت 15 جثة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.