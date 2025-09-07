أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة ثمانية أشخاص جراء استهداف طائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن قاعة المسافرين في مطار رامون قرب مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل. وأوضح أن خمس إصابات نتجت عن شظايا وارتجاجات طفيفة، فيما سُجّلت ثلاث حالات هلع.

وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونُقل اثنان منهم إلى مستشفى “يوسفتال” في إيلات لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، أُطلقت أربع مُسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل؛ أسقطت مقاتلة إحداها، فيما اعترضت مروحية أخرى، وسقطت ثالثة في سيناء، بينما أصابت الرابعة صالة المسافرين في مطار رامون.

عقب الهجوم، أغلقت السلطات الإسرائيلية المطار بشكل كامل وعلّقت جميع عمليات الإقلاع والهبوط، فيما باشرت قوات الجيش التحقيق في أسباب فشل منظومة الدفاع الجوي في رصد المُسيّرة.

أما شركة “أركيّع” للطيران فأكدت أن جميع الركاب وأفراد طواقمها بخير، مشيرة إلى أنها تعمل وفق تعليمات الأجهزة الأمنية وسلطة المطارات.

