أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر الحدود الشرقية بواسطة "بالونات" مزودة بأجهزة توجيه عن بعد.

وقال مصدر عسكري مسؤول إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات داخل منطقة المسؤولية حيث تم اعتراضها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه بعد تفتيش الموقع تبيّن أن البالونات محملة بمواد مخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام جميع إمكاناتها العسكرية والتكنولوجية لحماية الحدود ومنع تهريب المخدرات وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره.