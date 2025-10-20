وسط التوتر الذي شهده قطاع غزة خلال الساعات الماضية، والقصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة، سلمت حماس الصليب الأحمر جثة رهينة.

الجثة 13

وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره في بيان، أن الصليب الأحمر اتجه إلى نقطة اللقاء في جنوب قطاع غزة لنقل نعش أحد الرهائن المتوفين إلى عهدته.

وبهذا تكون هذه الجثة الـ13 التي يتم تسليمها منذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

أتى ذلك بعدما أعلنت حركة حماس، مساء الأحد، أنها عثرت خلال عمليات البحث المتواصلة على جثة أسير إسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيان أمس، أنها ستسلم جثة الرهينة الإسرائيلي حال كانت الظروف الميدانية مهيأة.

نتنياهو: ملتزمون بإعادة رفات كل الرهائن

كما حذرت من أن "أي تصعيد إسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة إسرائيل لجثث قتلاها".

وكانت حماس سلمت، مساء السبت، جثتين إلى الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك عدد الجثث التي سلمت إلى 13مع جثة اليوم.

بينما لا تزال رفات 15 أسيراً إسرائيلياً من أصل 28 غير معروف مكان تواجدها.

عمليات البحث معقدة وصعبة

فيما اتهمت إسرائيل الحركة بالتباطؤ في تسليم الجثث، معتبرة أنها خرقت بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على تسليم كافة الجثث.

إلا أن الحركة أكدت أكثر من مرة منذ العاشر من أكتوبر الحالي، يوم بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة، أن عمليات البحث معقدة وصعبة في خضم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع بعد سنتين من الحرب المدمرة.

المصدر: العربية