اجرت الجامعة الأميركية في بيروت انتخاباتها الطلابية للعام الدراسي 2025–2026، واشارت في بيان، الى انها "جدّدت من خلال هذه الانتخابات التزامها الراسخ بالمبادئ الديمقراطية والقيادة الطلابية. وكان لانتخابات هذا العام أهمية خاصة، إذ شكّلت عودة طال انتظارها بعد تعليقها خلال حرب 2024 على لبنان.

وخاض 233 طالبًا مرشحًا من كليات الجامعة السبع حملاتهم الانتخابية للفوز بمقاعد في كلٍّ من اللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة واللجنة الطلابية التمثيلية، وقد تنافس 52 مرشحًا منهم لدخول اللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة، و181 مرشحًا لدخول اللجنة الطلابية التمثيلية، مما يجسّد تنوّع الأصوات الطلابية وحيويّة المشاركة في مختلف أنحاء الجامعة.

كما شهد هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطلاب المسجّلين للانتخابات، حيث بلغت نسبتهم 70 بالمئة من الطلاب المؤهلين للتصويت، مقارنةً بـ 59 بالمئة في الانتخابات الماضية، ما يعكس ازديادًا في مشاركة الطلاب ورغبتهم الجماعية في الإسهام في تشكيل مستقبل الجامعة".

وقال رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري: "نشهد هذا العام، وحتى وفق معاييرنا الخاصة، مشاركة نشطة للغاية ورفيعة المستوى في الانتخابات الطلابية".

وأضاف: "إن الجامعة الأميركية في بيروت هي نموذج يحتذى به في القيادة المواطنيّة، ومجدّدًا، يثبت طلابنا أنهم في الطليعة في إظهار أن مستقبلًا أفضل للبنان والمنطقة ممكن. وهم يجسّدون المواطنة المسؤولة".

وقالت عميدة شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة نائلة العقل: "توفّر الحياة الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت للطلاب فرصة النمو كقادة وصنّاع قرار أخلاقيين".

وتابعت: "من خلال مشاركتهم في الانتخابات وتولّيهم أدوارًا قيادية كاللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة واللجنة الطلابية التمثيلية، يتعلّم الطلاب كيفية التعامل مع التعقيدات وتقبّل عدم اليقين والانفتاح على الاختلاف. وعند مواجهتهم لهذه التحديات، يصبحون أكثر ابتكارًا ومرونة، وينمّون الثقة لاتخاذ قرارات مسؤولة تُسهم في بناء مجتمعات أقوى وأكثر ازدهارا".

واشار البيان الى ان "فترة الحملة الانتخابية امتدت من يوم الإثنين 20 الحالي ولغاية الاربعاء 22 منه، عرض خلالها المرشّحون آراءهم واقترحوا حلولًا للمسائل الطلابية الملحة.

وكانت المناظرة التقليدية التي أجريت بالقرب من "ويست هول" بتنظيم من مجلة "آوتلوك" الطلابية من أبرز فعاليات الحملة، حيث وفّرت منصة للمرشّحين لتقديم برامجهم والمشاركة في حوار مفتوح ومقارنة وجهات النظر ومعالجة القضايا الطلابية أمام جمهور واسع. أما يوم الخميس 23 الحالي، فقد خُصّص كيوم صمتٍ إلزامي أتاح للطلاب فسحة للتأمل قبل موعد الاقتراع .

وجرت عملية الاقتراع اليوم بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر،عبر منصة الجامعة الآمنة للتصويت عبر الإنترنت، وأُعلنت النتائج عند الساعة السادسة والنصف مساءً أمام حشدٍ طلابي تجمّع خارج قاعة "ويست هول"، كما نُشرت النتائج على الموقع الإلكتروني لمكتب شؤون الطلاب.

للمزيد من المعلومات عن الانتخابات وللاطلاع على النتائج كاملة، زيارة صفحة الانتخابات الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت".