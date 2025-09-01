في إطار التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة في قضاء المتن الشمالي، يشهد التيار الوطني الحر منافسة داخلية بين ثلاثة من ناشطيه البارزين الساعين إلى نيل دعم الحزب، وهم: النائب السابق إدي معلوف، والقيادي منصور فاضل، وعضو المجلس السياسي والمنسق السابق في القضاء هشام كنج. ورغم أنّ معلوف يترشّح عن المقعد الكاثوليكي، وفاضل عن المقعد الماروني، وكنج عن المقعد الأرثوذكسي، إلا أنّ التيار لن يتمكن من تبنّي الثلاثة معاً، تفادياً لتشتيت الأصوات التفضيلية، ما يجعله مضطراً إلى دعم مرشح واحد حصراً لتصبّ جميع الأصوات في مصلحته.

وتفيد المعلومات بأنّ خيار التيار بات شبه محسوم بدعم معلوف في مواجهة النائب القواتي الكاثوليكي ملحم رياشي، على أن تضمّ اللائحة شخصيات عونية وأخرى غير عونية قادرة على استقطاب أصوات إضافية، بما يرفع الحاصل الانتخابي ويفتح الباب أمام التيار للفوز بأكثر من مقعد.

المصدر: الاخبار