اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن “جيش الدفاع شن غارات جوية في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان مستهدفًا عدد من المواقع العسكرية والبنى التحتية لتخزين وإنتاج وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله بالإضافة إلى موقع لإطلاق قذائف صاروخية”.

وتابع عبر منصة “إكس”، ” وجود تلك الوسائل القتالية وأنشطة حزب الله في المنطقة يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد شن مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت البقاع وجنوب لبنان.

وفي التفاصيل، شن الطيران الحربي ثلاث غارات استهدفت جرود بلدة بوداي غرب بعلبك .

وتزامنا، افيد عن غارة اسرائيلية على كفرملكي، وعن تحليق مسيرات على علو منخفض فوق عدلون وانصارية.

كما شن الطيران الحربي غارة جوية على المنطقة الواقعة بين بلدات عين قانا وصربا وحومين الفوقا في منطقة اقليم التفاح.

وسجل غارات اسرائيلية على وادي تبنا في البيسارية وبرج رحال ودير قانون النهر في جنوب لبنان.

واغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي ردي والمطرية عند ضفاف الليطاني منطقة القاسمية، وشن غارة عنيفة على وادي الزرارية - رزاي.

وسجل ثلاث غارات على اطراف بلدتي أرزي وبرج رحال شمال شرق صور.

واستهدفت غارة الفلوات في اطراف بلدة رزاي قضاء صيدا.

وافيد عن تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في اجواء القطاعين الغربي والأوسط.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن قيام الجبش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة كفركلا، كما قام بعملية تمشيط من مركزه المستحدث في تلة الحمامص باتجاه سهل مرجعيون.

وفي الاثناء، افادت هيئة البث الإسرائيلية ان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله في منطقة البقاع وجنوب لبنان.

فيما اعلنت القناة 14 الاسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي بدأ شن موجة غارات "استثنائية" في لبنان.

https://twitter.com/i/status/1941931552918605843

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في إتجاه بلدة كفركلا.

وحلّق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا وفوق عدد من البلدات البقاعية.