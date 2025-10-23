أعلن التفتيش المركزي في بيان، أنّ رئيسه القاضي جورج عطية استقبل في 10 تشرين الأول 2025 وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ومدير مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار الدكتور أندريه قزيلي، بحضور فريق من Expertise France وآخر من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروع التدقيق الداخلي في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار، الذي بدأ العمل به ضمن مشروع ACT واستُكمل ضمن مشروع RAP الذي تنفّذه Expertise France بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ولفت البيان إلى أنّ رئيس التفتيش المركزي أوضح أنّ الوزير ناصر الدين أكّد دعمه لتنفيذ هذه المهمة منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، مشيرًا إلى أنّ الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد أدّت إلى تأخير تنفيذ الأعمال المرتبطة بالمشروع.

وأوضح فريق العمل أنّ المشروع ارتكز على أربع مجالات أساسية هي: إدارة الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الشؤون الصحية، والمخزون والشراء. وقد باشر الفريق تنفيذ المشروع ميدانيًا من خلال جمع مستندات المرضى ومقارنتها بالواقع الصحي الفعلي، إضافة إلى زيارات شاملة للأقسام والمستودعات للتأكد من حسن سير العمل. كما تولّى التدقيق في الصناديق المالية ومراجعة الفواتير ومقارنتها بالمصاريف المسجّلة لضمان الشفافية والدقة المحاسبية.

وفي ما يتعلق بالمخزون والشراء والصيانة، تابع الفريق أعمال الصيانة والنظافة، خصوصًا للمعدات الطبية، ووضع برنامجًا لتتبّع المواد الطبية والأدوية والمخزون الصيدلي.

وأشار البيان إلى أنّ المفتشين اختتموا عرضهم بالتأكيد على السيطرة على عدد من المخاطر، وأنّ المستشفى أطلق مشاريع جديدة، أبرزها إنشاء قسم لغسيل الكلى وآخر لجراحة اليوم الواحد، كما تمكّن من تمويل جزء من نفقاته ذاتيًا.

وخلال اللقاء، شدّد رئيس التفتيش المركزي على أنّ التدقيق الداخلي من صلب عمل التفتيش المركزي، وهو ما يتيح إصدار التوصيات الهادفة لتحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية في المؤسسات العامة، معتبرًا أنّ تفعيل نظام التدقيق الداخلي في المستشفيات يتيح مقارنة نتائجه بتقارير التفتيش المركزي لزيادة الموثوقية والمحاسبة.

وفي ختام اللقاء، اقترح وزير الصحة العمل على إنشاء بطاقة صحية موحّدة (Universal Health ID) لمرضى السرطان في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطبيق نظام إدارة التعلم (LMS) في جميع المستشفيات الحكومية، بهدف تعزيز التنسيق وتحسين جودة الخدمات الصحية.