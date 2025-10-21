المركزية - نوّه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي بخطوة وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني الذي اصدر اليوم قرارا قضى بحصر استيراد المنتجات الزراعية بإجازات مسبقة بحيث نستورد ما نحتاجه اليه فقط وذلك حتى اخر السنة الحالية .

واكد ان "هذا الاجراء يساهم في حماية المزارع اللبناني ويؤكد حرص وزارة الزراعة على القطاع الزراعي "، وثمن "الاتصالات والمراجعات التي يقوم بها وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني مع الجانبين الاردني والسوري من اجل تصدير البطاطا اللبنانية".

كما نوه بـ"جهود إدارة الجمارك ووزارة الزراعة في مكافحة تهريب الخضر والفاكهة إلى لبنان وضبط كميات كبيرة في الأسواق الزراعية".

وقال: "يعاني اليوم المزارعون نوعين من التهريب، وأخطرهما التهريب الشرعي، أي ما يدخل عبر المعابر الحدودية داخل شاحنات تُزوّر كشوفاتها ومحتوياتها، فتخبئ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة الممنوعة من الدخول تحت أسماء سلع مسموح بإدخالها".

واوضح ان "إدارة الجمارك ووزارة الزراعة يشددان على تفتيش كل الشاحنات والكشف على محتوياتها، وتم ضبط كميات كبيرة من البندورة والحمضيات والزيتون والفاكهة المخبأة داخل الشاحنات، بالاضافة إلى ضبط كميات ضخمة في الأسواق الزراعية، لا سيما في قب الياس".

وأكد أن "هذه الإجراءات كفيلة بوقف مسلسل الخسائر التي يتكبدها المزارع منذ بداية الموسم جراء انهيار أسعار الخضر والفاكهة".