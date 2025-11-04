أعلن "تجمع العمال و المستخدمين في لبنان" - قطاع العمال في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان و مكتب النقابات و المهن المركزي و اللجنة الاجتماعية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، الدعم المطلق لتحركات "تجمع الأُجراء المتقاعدين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل".

ودعا "التجمع"، الى "تحقيق المطالب الرئيسية للأجراء ، و هي:إقرار معاش تقاعدي عادل ودائم يؤمن حياة كريمة للمتقاعدين وعائلاتهم، احتساب تعويضات نهاية الخدمة على أساس سعر صرف الدولار الحالي، لأن التعويضات فقدت أكثر من ٩٠ في المئة من قيمتها الفعلية، معالجة مسألة الاشتراك الإلزامي في الضمان الاجتماعي، بحيث تتحمل المؤسسات والإدارات التي خدموا فيها هذه الاشتراكات ، أو يُعتمد اشتراك رمزي وثابت لا يخضع للحد الأدنى للأجور، لأن المتقاعد الذي لا يتقاضى معاشا تقاعديا لا يمكنه تحمّل دفع ٩٪ من الحد الأدنى كل شهر، و منح المتقاعدين مفعولا رجعيا منذ بداية الأزمة الاقتصادية وحتى يومنا هذا، إنصافا للحقوق التي هُدرت خلال هذه السنوات".