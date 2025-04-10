يستكمل المحقق العدلي طارق البيطار المرحلة الأخيرة من تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حيث يستجوب القادة الأمنيين والقضاة.

ومن المقرر أن يمثل كل من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمام القاضي بيطار صباح غد الجمعة.

وتشير المعلومات إلى أن اللواء صليبا سيحضر الجلسة بعد وصوله إلى بيروت ليل الخميس، بينما تقدم وكلاء اللواء إبراهيم بدعوى مخاصمة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وقد سُجلت الدعوى في قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

في حين تقول مصادر متاب: اللواء صليبا سيحضر ماذا عن عباس ابراهيم؟عة لـ”الجديد”، إن اللواء إبراهيم لا يربط بين مثوله أمام القاضي ودعوى المخاصمة، وسيتخذ قراره بشأن المثول في الساعات المقبلة.