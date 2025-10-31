المركزية - تمت العملية الانتخابية للجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد الماروني في كندا في حضور راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت، حيث فاز بالتزكية كل من ألبير سليمان رئيسا للاتحاد، إليان محفوظ نائبة اولى للرئيس، فادي صفير نائبا ثانيا، فاليري قازان أمينة للسر، شارل مانيع امين صندوق، نادين نصار وكاتي متري ودوري داغر وسركيس الصيفي أعضاء.

والقى المطران مروان تابت كلمة، اعلن فيها دعمه للجنة الجديدة للاتحاد، واضعا كل الإمكانات المتاحة "بتصرف الاتحاد تحقيقا للأهداف التي يسعى اليها"، متمنيا للرئيس الجديد للاتحاد التوفيق في مهمته الجديدة.

وبالمناسبة، شكر سليمان الله، "خالق السماوات والأرض على كل نعمة وعلى عطاياه"، كما شكر "للجنة التنفيذية التي سبقتنا في حقل الخدمة المجانية أشكرهم فردا فردا على ما قاموا به من نشاط لافت أثمر نجاحات مقدرة ومشكورة، وهي حافز لنا جميعا للانطلاق في ورشة الخدمة المجانية لجميع طلابنا الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة، سواء في مجتمعنا اللبناني في كندا أو في وطننا الحبيب لبنان".

وخص سليمان بالشكر الرئيسة السابقة للاتحاد سوزان مهنا الخوري، "التي تولت المسؤولية على مدى ثلاث سنوات بشجاعة وإقدام، فأعطت من ذاتها دفئا، وكرست وقتها للنهوض بالاتحاد ووضعه في مصاف الاتحادات الاغترابية، التي يعتز بها كل واحد منا، ويشعر بالفخر والحبور".

وهنأ سليمان أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، شاكرا لجميع أعضاء الاتحاد على هذه الثقة التي منحوني إياها، لنكمل معا مسيرة نأمل أن تكون مكللة بالنجاح"، وقال: "أمامنا عمل كثير لإنجازه وهو تكملة لما بدأت به اللجنة الموقرة التي تسلمنا منها هذه المسؤولية والتي تفرض علينا جميعا التزاما أخلاقيا وأدبيا في السير قدما نحو المزيد من الإنجازات، متكلين أولا على الله في ما نحن ساعون إليه، وعلى همة الجميع وغيرتهم الإنسانية، على أن تبقى خدمة من هم بحاجة إلى هذه الخدمة هدفنا الأول والأخير وقبل أي شيء آخر".

وأكد سليمان أنه "بفضل جهود جميع أعضاء الاتحاد الماروني وتعاونهم ومثابرتهم نستطيع أن نحقق الكثير من الإنجازات التي سنراكمها، على الإنجازات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تولت فيها الصديقة العزيزة سوزان وكامل فريق العمل معها المسؤولية المباشرة، والتي أثمرت نجاحات باهرة، نأمل في أن تتوالى حتى تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، متوكلين على التدبير الرباني وعلى تعاون الجميع كي يبقى اتحادنا اسما على مسمى. لان في اتحادنا قوة وفي القوة عزم وإرادة. يدنا ممدودة للجميع من دون استثناء، من أجل أن نكون قلبا واحدا في أي عمل سنقوم به. الأحلام كبيرة والآمال أكبر. وفقنا الله جميعا لما فيه خير مجتمعنا هنا وفي لبنان".