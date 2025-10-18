أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في حديث لـmtv أن لبنان لن يقبل بأي شروط يفرضها صندوق النقد الدولي لا تتماشى مع مصلحته، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تختلف عن السابق وتشهد احترامًا وتقديرًا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وشدد البساط على رفض أي شطب للودائع، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة تقوية القطاع المصرفي وتعزيز استقلالية مصرف لبنان. وأوضح أن الخروج من حالة التعثّر يشكّل أولوية للحكومة، مشيرًا إلى أن العلاقة مع البنك الدولي ممتازة وقد حصل لبنان على قروض كبيرة منه، لكن المقاربة الاقتصادية الحالية تقوم على الاستثمار لا القروض والدين التي “جرّبناها في السابق وما مشيت”.

وأضاف البساط أن مسيرة الإصلاحات قد انطلقت، إلا أن تحقيق النمو يتطلّب جذب الاستثمارات، مؤكدًا أنه لم يُبحَث موضوع فرض العقوبات خلال الاجتماعات الأخيرة في الولايات المتحدة.