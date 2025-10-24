واصل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اهتمامه بملف انقطاع المياه في منطقة عبرا، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي والمسؤولين المعنيين، بهدف إيجاد حلول سريعة ومستدامة لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على إنجاز مضخة ثالثة خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثمانٍ والأربعين المقبلة، ما من شأنه أن يرفع نسبة التغذية المائية بشكلٍ كبير، لا سيّما بعد إصلاح بعض الأعطال التي طرأت على المضخات القديمة.

كما واكب البزري مشروع حفر بئرٍ جديد في المنطقة بتمويل من منظمة اليونيسف، بما يُسهم في تعزيز مصادر المياه وتأمين استمرارية الخدمة للأهالي.