المركزية- بدعوة من وزير العمل محمد حيدر، عُقد اليوم في مكتب الأخير اجتماع ضمّه إلى وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب الدكتور جورج البركس وعضويّة: حسن جعفر، فادي ابوشقرا وسهيل الدادا، للبحث في حلول تتعلق بالعمالة الاجنبية في المحطات.

وبعد الاجتماع قال البركس: نشكر الوزير حيدر لاهتمامه ومتابعته الجدية لكامل الملفات التي تباحثنا بها معه في زيارتنا السابقة في 21 تموز الفائت. واجتمعنا اليوم للبحث في موضوع العمالة الاجنبية في محطات المحروقات وسبل تسوية اوضاع العمال الاجانب المخالفين وتمكينهم من الحصول على اجازة عمل واقامة شرعية.

أضاف: أكد الوزير حيدر أن الوزارة حاضرة لتلقي طلبات تسوية الاوضاع ويشجع جميع ارباب العمل على القيام بذلك، مُمهلاً فترة سماح لغاية نهاية سنة 2025.

وتابع: كما بحثنا في موضوع انتساب اصحاب المحطات وعائلاتهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شأنهم شأن العمال والموظفين لديهم، والوسيلة لايجاد حل قانوني مع اصحاب الصلاحية لتحقيق هذا المطلب المحق. ووعد معاليه بالعمل لإنهاء هذ الملف في أسرع وقت ممكن.

وناشد البركس جميع اصحاب المحطات "انتهاز هذه الفرصة وتقديم ملفات لتسوية اوضاع عمالهم الاجانب لدى وزارة العمل قبل انقضاء المهلة المعطاة لهم، تفادياً للوقوع في المخالفة القانونية".