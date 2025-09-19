المركزية- استقبل صباح اليوم محافظ بيروت القاضي مروان عبود رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البركس الذي عرض معه البلاغ التحذيري رقم 2812/2025 الصادر عن محافظة بيروت بتاريخ ١١ أيلول الماضي والذي أعطى مهلة أخيرة حتى 31/12/2025 للمحطات غير المرخصة لتسوية وضعها القانوني، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة وطلب ترخيص، وإلا الإقفال بالشمع الأحمر.

وطالب البركس بتمديد هذه المهلة لغاية 31 آذار 2026 وعدم إقفال المحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية أوضاع قانونية البناء أو طلب تجديد رخصة استثمار، وذلك إلى حين الانتهاء من معاملات الترخيص.

كما تمنى التشدد، عند إعطاء تراخيص محطات محروقات جديدة، بتطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري. وأصرّ على واجب وضع حدّ لانتشار مغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات وضرورة إقفالها.

وناشد البركس جميع أصحاب المحطات في لبنان غير المرخصة، العمل على تسوية أوضاعها والتقدّم بالملفات المطلوبة في أسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.