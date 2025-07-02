بعد اربعة سنوات واربعة أشهر على شغور مركز النقيب ونائبه بسبب وفاتهما، أنتخبت الجمعية العمومية لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في 19 حزيران الماضي هيئة إدارية جديدة (مجلس تنفيذي) تضم 12 عضواً في خطوة أعادت الإنتظام الى العمل النقابي في القطاع بعد طول غياب.

وفي هذا الإطار عقدت الهيئة الادارية الجديدة ظهر امس اجتماعها الأول في مقرها الدائم في منطقة العدلية برئاسة النقيب الجديد الدكتور جورج سامي البركس، وحضور كامل الأعضاء: نائب النقيب فادي ابوشقرا، امين السر حسن جعفر، أمين الصندوق جورج الكيك، أمين العلاقات العامة انطوان يمين، المحاسب كميل ليون، والأعضاء المستشارين: المهندس اسعد الدبس، مالك الهاشم، سهيل الدادا، وسيم بدرالدين، عباس يونس وروكز خاطر.

افتتح الرئيس الجديد للنقابة الجلسة بدعوة الاعضاء الى الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى أعضاء النقابة السابقين المتوفين وفي مقدمهم النقيب السابق المرحوم سامي البراكس الذي توفي في 21 شباط 2021 ونائبه عبد الحميد تاج الدين قبل ان يناقش المجتمعون القضايا المدرجة على جدول اعمال الجلسة.

شدد الرئيس في مداخلته على ان العمل في المرحلة القادمة هو للتحول بالنقابة الى مؤسسة عصرية، وناشطة تتعاطى مع شؤون القطاع وتتفاعل مع شجونه وتضمن مصالح العاملين فيه وخاصةً اصحاب المحطات كما طلب من الجميع الاستعداد لنهضة تنظيمية، ادارية وتقنية تواكب التكنولوجيا الحديثة والعهد الجديد.

وبعد المناقشات التي تناولت هواجس وهموم العاملين في القطاع قرر المجتمعون اللجوء الى الخطوات المؤدية الى إحياء العمل النقابي بالتعاون والتنسيق مع النقابات الاخرى وشركات استيراد المحروقات والسلطات والوزارات والمؤسسات العامة المعنية بشؤونه ولا سيما وزارات الطاقة والإقتصاد والعمل والداخلية واللجان النيابية.

