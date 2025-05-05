صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط البيان الآتي:

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لتحقيق التحديث والإصلاح، يسرني الإعلان عن إطلاق طلب تقديم العروض لمكننة خدمات مصلحة الملكية الفكرية في الوزارة، التي تشمل نحو 26 خدمة متنوعة في مجالات العلامات التجارية، البراءات، حقوق المؤلف، النماذج الصناعية وغيرها.

وهذه المبادرة تأتي استكمالاً لمشروع المكننة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بعد أتمام ما يقارب ٢٤ خدمة اخرى حتى اليوم. ونتوقع مع استكمال هذه المرحلة أن تكون المديرية العامة للاقتصاد والتجارة (بقيادة د. محمد أبي حيدر) ممكننة كلياً قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، لتشكّل بذلك نواة حقيقية للحكومة الإلكترونية في لبنان.

يأتي هذا المشروع، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن رؤية الوزارة لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية تشمل:

* تسهيل بيئة الأعمال للمواطنين والشركات.

* تسريع الإجراءات وتقليص الوقت.

* تحسين كفاءة الإدارة العامة.

* تعزيز الشفافية في العمل الحكومي.

هذه الخطوة تمثل جزءاً مهماً من التحوّل الرقمي الذي نسعى لتحقيقه في لبنان، وتسهم في حماية الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

للاطلاع على تفاصيل طلب تقديم العروض، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

رابط طلب تقديم العروض

‏https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021