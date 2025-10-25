كتب د. جورج البركس، رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان:

اهتزت بورصة أسعار النفط في الاسواق العالمية بعد اعلان الرئيس الأميركي ترامب اول من امس عقوبات صارمة على الشركات النفطية الروسية وبالاخص Rosneft و Lukoil

وارتفع سعر برميل البرنت من ٦٢ الى ما فوق ٦٦ دولار أميركي خلال يومين فقط، وعلى اثره ارتفع، مؤشر أسعار المحروقات في حوض البحر المتوسط ٣٨،٢٥ دولار لطن البنزين و ٦٠،٢٥ دولار لطن الديزل. وبالتالي تبخر الانخفاض الذي كانت ستشهده أسعار المحروقات في الاسواق المحلية في لبنان خلال الأيام القادمة وتحول الى ارتفاع سنلاحظه عند صدور كل جدول للاسعار.