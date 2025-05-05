رحب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح لمواطنيها بالسفر الى لبنان بدءًا من ٧ أيار.

وقال الأسمر: "إن القرار جاء نتيجة المساعي التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع دول الخليج كافة وبخاصة المملكة العربية السعودية التي سوف تؤدي في المستقبل القريب الى رفع الحظر عن سفر الرعايا العرب الى لبنان والى السماح بإعادة تصدير البضائع اللبنانية الى الخليج".

أضاف الأسمر: "إن وجود الرعايا العرب في لبنان خلال فصل الصيف سيعيد الانتعاش الى القطاع السياحي والفندقي والعقاري الاستثماري ويهيىء لبدء النمو الاقتصادي الموعود".

وشكر الأسمر "للأخوة في دول الخليج احتضانهم لمئات الألوف من العمال اللبنانيين مع عائلاتهم، ما ساهم في تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية عن اللبنانيين المقيمين".