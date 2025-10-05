عقدت الهيئة الإدارية لجمعية "الاعتناء بالأم والطفل" (Aime Liban) اجتماعها السنوي في قاعة مطعم الجواد– بيروت، في حضور رئيس الجمعية وأمين السر العام التنفيذي للمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال السفير أحمد زين، ونائبة رئيس الجمعية ديانا زين، ومستشار الجمعية محمود زين، والمستشارة القانونية المحامية زينب أحمد، ومستشارة العلاقات الاجتماعية وسام وهب، والمستشارة المالية وأمينة الصندوق ديانا صقال، والمستشارة الثقافية الباحثة والكاتبة الفرنكوفونية نور زين، ومستشارة الشؤون الخارجية زينب زين، والإعلامية سارة زين، وزهراء الحاج، وعلا حسين.



خلال الاجتماع، جرى تقييم شامل لنشاطات الجمعية المتنوعة التي نفذت خلال العام 2025 على امتداد الأراضي اللبنانية، وشملت مجالات اجتماعية وتربوية وصحية ورياضية وخدمية، كما تم الاستماع إلى اقتراحات الأعضاء ووضع برنامج عمل للأنشطة المقبلة.

وألقت نائبة الرئيس ديانا زين كلمة استعرضت فيها أبرز نشاطات الجمعية، متطرقة إلى "الظروف الصعبة التي مر بها لبنان والجنوب"، مؤكدة "مواصلة التحدي ودعم أهل الجنوب بكل الإمكانات المتاحة". وتوجهت بالشكر إلى رئيس الجمعية ومستشارها على دعمهما ومتابعتهما الدؤوبة، كما ثمنت جهود أعضاء الهيئة الإدارية الذين لم يتوانوا يوما عن القيام بمسؤولياتهم.

من جهته، ألقى رئيس الجمعية السفير أحمد زين كلمة شكر فيها أعضاء الهيئة الإدارية كافة، مقدرا جهودهم وتفانيهم في خدمة أهداف الجمعية. وقال: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة أهلنا ومجتمعنا ووطننا الحبيب لبنان بكل الإمكانات والظروف". وأضاف: "هذه الأرض لنا وأهلها أهلنا، وسنحافظ عليهما بعيوننا وأرواحنا ودمائنا، ولن يستطيع أي مخلوق في هذا الكون أن يسلبنا أرضنا وحريتنا وكرامتنا وعزتنا مهما ظن أنه قوي بحلفائه".