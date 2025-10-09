كشف تقرير نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، عن تفاصيل الجدول الزمني المتوقع لتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى. ووفق التقرير، فإن إعلان ترامب عن الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سوى "إطلاق الشرارة الأولى" لمسار كامل يمتد على مدى الأيام المقبلة.

ترامب كتب في منشور على شبكته الاجتماعية Truth: "أنا فخور جداً بالإعلان أن إسرائيل وحماس وقعتا معاً على المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا. هذا يعني أن جميع الأسرى سيُفرج عنهم قريباً جداً، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه – كخطوة أولى نحو سلام قوي، مستقر ودائم". وأضاف: "كل الأطراف ستحظى بمعاملة عادلة. إنه يوم كبير للعالم العربي والإسلامي، لإسرائيل، لجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأميركية".

ووفق واللا، يبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاق يوم الخميس عند الساعة 15:00 باجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، يعقبه اجتماع الحكومة في الساعة 16:00. التصويت في الحكومة سيُجرى فقط على بند الإفراج عن الأسرى، إذ إن الكابينت سبق أن صادق ضمن مبادئه الخمسة على خطة ترامب بكاملها.

يوم الجمعة، سيكون الجيش الإسرائيلي مطالباً بالانسحاب إلى "الخط الأصفر" مع بعض التعديلات، لتبقى إسرائيل في نهاية المطاف مسيطرة على 53% من مساحة قطاع غزة.

أما بحلول الأحد (بعد 72 ساعة من بدء تنفيذ الانسحاب)، فإن حماس ستكون ملزمة، بموجب الاتفاق، بإطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً على دفعة واحدة ومن دون أي مراسم، إلى جانب تسليم جثامين 28 أسيراً آخرين. ومع ذلك، يظل الغموض قائماً حول مصير 9 من الجثامين، فيما لم يُستبعد احتمال تقديم موعد الإفراج إلى يوم السبت.

بالتوازي مع هذه التطورات، من المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل يوم الأحد، حيث سيلقي خطاباً في الكنيست بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب التقرير، يشكّل هذا الجدول الزمني أول اختبار حقيقي لمدى التزام الطرفين ببنود الاتفاق، فيما يبقى نجاح المرحلة الأولى شرطاً أساسياً للشروع في المراحل التالية من خطة السلام.