نوّه الاتحاد العمالي العام في بيان صادر عن رئيسه بشارة الأسمر، بـ”المواقف الجريئة والمشرّفة لحاكم مصرف لبنان الجديد، السيّد كريم سعيد، لا سيما تأكيده على إعادة أموال المودعين من خلال خطة عمل واضحة وخارطة طريق شفافة، ترتكز على توزيع خسائر الانهيار المالي بشكل عادل بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، بعد الفوضى التي عمّت منذ انطلاق احتجاجات أواخر العام 2019 وما رافقها من عمليات تهريب أموال وإدارة عشوائية للودائع”.

وهنّأ الاتحاد “الحاكم على عزمه إجراء تحقيق معمّق لتحديد المسؤوليات، تمهيداً لمحاسبة كل من تورّط أو سهّل أو تغاضى، عبر القضاء المختص، بما ينسجم مع مبدأ الحوكمة الرشيدة، والاستقلالية التامة عن أي تدخل سياسي، كما أكّد الحاكم في تصريحاته الأخيرة”.

وأشار إلى أنّ “الاتحاد العمالي العام، كأوسع ممثّل للعمال في مختلف القطاعات، وهو المتضرّر الأول من ضياع أموال الودائع وغياب أي خطة فعلية ومبرمجة لاستردادها، يتطلّع بأمل إلى الحاكم الجديد، ويأمل من جميع المعنيين التعاون معه بجدية لإطلاق مسار إصلاحي يُعيد الثقة للمودعين بحقهم المشروع في استرجاع تعب سنواتهم وتعويضاتهم”.