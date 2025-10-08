أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تعاون استراتيجي مع شركة Google، تتيح لطلاب الجامعات في الدولة الوصول المجاني للنسخة المدفوعة من Gemini، أحد أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة من تطوير Google، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء منظومة مواهب متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين الطلاب من استخدام أحدث التقنيات بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.

وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى الاستثمار بالإنسان، وتزويد المواهب والمجتمع بأدوات الذكاء الاصطناعي كأولوية لتحقيق الريادة العالمية، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات، وبناء القدرات، ورفع الكفاءة، وتسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات.