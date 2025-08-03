أعلنت وزارة الدفاع - قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين (ذكور فقط) في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط.



على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا إلى شركة ليبان بوست حصرًا، اعتبارًا من 5 / 8 / 2025 ولغاية 3 / 10 / 2025 ضمنًا.



وسيصار إلى اختيار العدد اللازم بالأفضلية لتطويعه في الجيش، وفقًا للحاجة التي تحددها القيادة في حينه.



يتم الاطلاع على بقية الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت: http://www.lebarmy.gov.lb





الشروط والمستندات المطلوبة



طلب تطويع جندي متمرن