كشف موقع "Cedars Report" أن "نظام الحصص و"تشليح" المسحيين من مناصبهم في الإدارات العامة، قد انسحب إلى مجلس إدارة مصرف الإسكان الذي هو نتاج القطاعين العام والخاص".

وأورد الآتي: "بعدما تم انتخاب ثمانية أعضاء في مجلس إدارة مصرف الإسكان يمثلون القطاع الخاص، بقي عضوان اثنان من المفترض أن يمثلان القطاع العام، واحد من الطائفة السنيّة يختاره وزير المال الذي سمّى رئيس "مصلحة الواردات" في الوزارة لؤي شحادة، والثاني من الطائفة المسيحية تختاره وزيرة الشؤون الاجتماعية لكن الأخيرة سمّت إحدى المرشحات من الطائفة السنيّة في الانتخابات النيابية الأخيرة في بيروت هي لينا التنّير، ما أدّى إلى بلبلة ومراجعات وصلت الى إلمسؤولين لدى الطوائف المسيحية حتى أن أحد رؤساء الطوائف ردّد أكثر من مرة أن "ليس بهذه الطريقة تُعيدون المسيحيين إلى الدولة!".