أعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي، انه "بتاريخ 14-03-2025، ادّعى م. ح. (مواليد عام 1994، سوري) أنّ ابن عمته المدعو: م. س. (مواليد عام 2009، لبناني) قد تعرّض للخطف من قبل مجهولين، وقد تلقى ذووه رسائل تهديد من الخاطفين عبر تطبيق الـ “واتس اب” طلبوا بموجبها فدية مالية قدرها /10/ آلاف دولار أميركي، مقابل الإفراج عنه".

وذكرت المديرية، أنه "على الفور، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وتحديد هوية الخاطفين، وتوقيفهم. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من التوصّل إلى الاشتباه بقيام المخطوف بفبركة عملية خطفه بالإشتراك مع المدعو: ع. ر. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)".

وكشفت أنه "بتاريخ 17-03-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد المذكور في محلة الجناح، حيث عملت على توقيفه. وبتفتيشه، ضُبِط بحوزته الهاتف الخلوي المستخدم في عمليّة التفاوض".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالإشتراك مع (م. س.) بفبركة عملية الخطف بهدف الاستحصال على المبلغ المذكور أعلاه".

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحقهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ".