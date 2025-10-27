المركزية- تنظم المديرية العامة للأمن العام عند الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 29/10/2025 عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة السابعة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.

واشارت الى ان نقطة التجمع ستكون امام المقر القديم لمكتب UNHCR - الأوتوستراد - زحلة.