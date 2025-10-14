المركزية- اعلنت المديرية العامة للأمن العام بدء شركة ليبان بوست اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بإستقبال معاملات الأمن العام الجديدة بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة عبرها حالياً وفقاً للجدول التالي:

*الخدمات الجديدة:

إسم الدائرة نوع الخدمة نوع المعاملة طابع المعاملة

مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب طلب سمة عاملة في الخدمة المنزلية تنفيذي

تجديد سمة دخول إداري

تجديد سمة عادية إداري

إفادة بالعمال داخل الشركات إداري

إفادة ليس على كفالتي إداري

إلغاء إفادة مغادرة إداري

مكتب شؤون المكننة إفادة مغادرة للعمال إداري

حركة دخول وخروج (إفادة تنقلات) إداري

دائرة الفئات الخاصة تجديد إقامة قيد الدرس-سنة مسجلين فئة قيد الدرس فوق 15 سنة تنفيذي

تجديد إقامة قيد الدرس-سنة أولاد مسجلين فئة قيد الدرس دون 15 سنة تنفيذي

تجديد إقامة قيد الدرس- 3 سنوات مسجلين فئة قيد الدرس فوق 15 سنة تنفيذي

تجديد إقامة قيد الدرس- 3 سنوات أولاد مسجلين فئة قيد الدرس دون 15 سنة تنفيذي

تجديد إقامة قيد الدرس- مجاملة مجاملة إبن(ة) لبنانية تنفيذي

تجديد إقامة قيد الدرس- مجاملة مجاملة لزوج لبنانية تنفيذي

تجديد إقامة قيد الدرس- مجاملة مجاملة لزوجة لبناني تنفيذي



إسم الدائرة نوع الخدمة نوع المعاملة طابع المعاملة

دائرة العرب والأجانب تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج(ة) وأولاد حامل إجازة عمل فئة أولى

(بإستثناء الزوج(ة) والأولاد الراشدين) تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج(ة) وأولاد حامل إجازة عمل فئة ثانية

(بإستثناء الزوج(ة) والأولاد الراشدين) تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج(ة) وأولاد حامل إجازة عمل فئة ثالثة

(بإستثناء العمال في الخدمة المنزلية) تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج(ة) وأولاد عامل في الخدمة المنزلية حامل إجازة عمل فئة ثالثة تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج وأولاد عاملة في الخدمة المنزلية حاملة إجازة عمل فئة ثالثة تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج لبنانية منذ فترة تقل عن سنة غير حامل إجازة عمل تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل إبن(ة) لبنانية كون صلاحية الجواز أقل من سنة تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل إبن(ة) لبناني كون صلاحية الجواز أقل من سنة تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج لبنانية كون صلاحية الجواز أقل من سنة تنفيذي

تجديد إقامة سنوية - دون عمل زوج(ة) وأولاد عامل في الخدمة المنزلية حامل إجازة عمل فئة أولى

(بإستثناء الزوج(الزوجة) والأولاد الراشدين) تنفيذي

تجديد إقامة مجاملة إبن(ة) لبنانية تنفيذي

تجديد إقامة مجاملة زوج لبنانية تنفيذي

تجديد إقامة مجاملة شخص من أصل لبناني ويحمل الجنسية اللبنانية تنفيذي

إسم الدائرة نوع الخدمة نوع المعاملة طابع المعاملة

دائرة العرب والأجانب تجديد إقامة مجاملة إبن(ة) لبناني تنفيذي

تجديد إقامة مالك عقار سوري حصراً تنفيذي

*في القريب العاجل:

إسم الدائرة نوع الخدمة نوع المعاملة طابع المعاملة

دائرة الجوازات إبدال جواز سفر بيومتري تنفيذي

*المعاملات المُقدمة حالياً عبر شركة ليبان بوست:

إسم الدائرة نوع الحدمة نوع المعاملة طابع المعاملة

دائرة العرب والأجانب تجديد إقامة سنوية- عمل حامل إجازة عمل فئة أولى تنفيذي

تجديد إقامة سنوية- عمل حامل إجازة عمل فئة ثانية تنفيذي

تجديد إقامة سنوية- عمل حامل إجازة عمل فئة ثالثة

(خارج الخدمة المنزلية) تنفيذي

تجديد إقامة سنوية- عمل حامل إجازة عمل فئة ثالثة

(عامل في الخدمة المنزلية) تنفيذي

تجديد إقامة سنوية- عمل حامل إجازة عمل فئة رابعة

(عاملة في الخدمة المنزلية) تنفيذي

تجديد إقامة ثلاث سنوات- عمل حامل إجازة عمل فئة أولى 3 سنوات تنفيذي

إسم الدائرة نوع الخدمة نوع المعاملة طابع المعاملة

دائرة العرب والأجانب تجديد تعهد مسؤولية عمل مع وزارة تنفيذي

تجديد تعهد مسؤولية إجمالي تنفيذي

دائرة الجوازات تصديق جواز سفر (نسخة طبق الأصل) + وثيقة سفر إداري".